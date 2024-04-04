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Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır?

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Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu gece, duaların kabul edildiğine inanılan, bol ibadet ve dua edilmesi gereken bir zaman dilimidir. Peki, Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır?

KADİR GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

KADİR SURESİ KUR'AN-I KERİM'DE HANGİ CÜZDE VE SAYFADA BULUNUR?

Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzde bulunmaktadır. Sayfa sayısı ise 598 dir. Yani Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'de 598. sayfada bulunuyor. Bazı Kuran'ı Kerim'ler basımevi hatasından dolayı 2 sayfa ileri veya geri oynayabilir. Yani basım hatası olmayan Kuran'larda Kadir Suresi 598. sayfadadır. Bazılarında ise 596. veya 600. (+2 / -2) sayfalarda olabilir.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Kadir Gecesi yapılacak bazı ibadetler şunlardır:

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek

Emir Ceran
Emir Ceran
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