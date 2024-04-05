KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, hangi sureler okunur?

Müslümanlar, Kadir Gecesi'nin kıymetini ve önemini bin aydan daha fazla hayır getirdiği inancıyla idrak ederler. Bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirmek için Kadir Gecesi namazı oldukça önemlidir. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir?

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI

Bu özel gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından önerilen bir ibadet şeklidir. Tesbih namazı dört rekât olup şu şekilde kılınır: İbadete başlamadan önce "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" niyet edilir. Ardından Sübhâneke okunur ve 15 kez "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunur ve tekrar 10 kez "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varışta, rükûdan kalkışta, secdede ve secdeden kalkışta tekrarlanır. Her rekâtta toplam 75 tesbih edilmiş olur. İkinci rekâta geçildiğinde yine önce 15 kez tesbih okunur, ardından besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunur ve 10 kez tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanır ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.