KADİR GECESİ MESAJLARI 2024: EN GÜZEL, KISA, ANLAMLI KADİR GECESİ MESAJLARI!

Kadir Gecesi, manevi bir atmosferin hakim olduğu, duaların kabul edildiği bir gecedir. Bu özel gecede sevdiklerimize güzel mesajlar göndermek, onların kalplerine huzur ve mutluluk vermek önemlidir. İşte en güzel, kısa, anlamlı Kadir Gecesi mesajları!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

Resimli Mesaj:

"Kadir Geceniz Mübarek Olsun! Bu mübarek gecede dualarınız kabul olsun, kalpleriniz huzurla dolsun."

Ayetli Mesaj:

"Allah'ın rahmet ve mağfireti bol bol tecelli etsin, Kadir Geceniz mübarek olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle..."

Dualı Mesaj:

"Yüce Rabbim! Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul buyur, kalplerimizi kötülüklerden arındır, bize hidayet ve huzur ver. Amin. Kadir Geceniz Mübarek Olsun!"

Hadisli Mesaj:

"Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on gününde arayınız.' (Buhari) Kadir Geceniz hayırlı olsun."

İyilik Temennili Mesaj:

"Kadir Gecesi, iyilikleri artırmanın, duaların kabul olduğu özel bir gecedir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirin, dualarınızı eksik etmeyin. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

EN İYİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz daim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.