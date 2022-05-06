Kaderimin Oyunu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Kaderimin Oyunu bugün 20. bölümü ile yayınlanacak. 20. bölümünün ardından izleyiciler, Kaderimin Oyunu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Kaderimin Oyunu 21. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kaderimin Oyunu 21. fragman ne zaman yayınlanır? Yayınlandı mı? İşte detaylar...
Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Kaderimin Oyunu canlı izle! Kaderimin Oyunu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaderimin Oyunu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? 6 Mayıs Kaderimin Oyunu 21. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Kaderimin Oyunu her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.
Kaderimin Oyunu bugün 20. bölüm ile ekranlara geliyor. 20. bölümün ardından Kaderimin Oyunu 21. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KADERİMİN OYUNU 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Mahir ve Cemal ilk kez birbirlerinin geçmişini bilen iki adam olarak karşı karşıyadırlar. Cemal hatalarını telafi edip yeni bir hayat kurmanın peşindeyken, Mahir'in Asiye ve çocuklardan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İki adam savaş bayraklarını asar, kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Asiye bu gerilim içinde dengeleri kurmaya çalışırken, Zahide tehdidi saatli bomba gibi yanı başındadır. Ama asıl tehlike, hastane yatağında uyanmayı beklemektedir.
Öykü Karayel : Asiye Yılmaz Demirhan
Akın Akınözü : Cemal Kaya
Sarp Apak : Mahir Demirhan
Meriç Aral : Helin Demirhan Kaya
Esra Dermancıoğlu : Zahide Demirhan
Müfit Kayacan : Harun Demirhan
Yeşim Gül : Emine Kutay
Iraz Akçam : Nergis Kaya
Yıldırım Özcan : Uğur Kaya
Ülkü Duru : Nedret Demirhan
Kaan Çakır : Raci Demirhan
Esengül Aypek : Zuhal
Onur Bilge : Fikret Kutay
Ayça Koptur : Gülsüm Kutay
Bartu Barlas Bozacı : Ahmet Demirhan Kaya
Cemre Melis Çınar : Meral
Elmira Akgün : İlayda Demirhan
Mustafa Arda Işık : Alican
Alper Irvan : Necmi