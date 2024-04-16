Kabine Toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne oldu, devam ediyor mu?

Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki,Kabine Toplantısı bitti mi? İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Ramazan Bayramını da ruhuna uygun şekilde kırgınlıkları giderdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kardeşlik şölenine dönüştürdük.

Muhalefette gelen eleştirilere rağmen, hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk. Osmangazi Köprüsü araç geçişi 941 binden fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin, Antalya Havalimanı 2024 yolcu rekoru 11 bin 260 yolcu, YHT yolcu sayısı 1 milyon.

23 saat süren bir tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımızı tamamını burunları kanamadan kurtardık. Kurtarılan vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili bir ön rapor hazırlandı. Muhalefetin asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı.

Soruşturma kapsamında özellikle bu hattı işleten firma ile bakımdan sorumlu firma yetkililerinden 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ana muhalefet yöneticilerin daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma ve asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmamıştır. Aynı vicdansızlığın Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciası ile sergilendiğini gördük. Rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz İstanbul'un göbeğinde hayatını kaybetti. Ne sendika, ne basın yayın kuruluşlarından ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi. Hak, hukuk adına Van'a koşanlar Beşiktaş için tek bir adım atmadılar. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya hem Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşenin yapacağımızın bilinmesini istiyorum.

Benzer acıların tekrar yaşanmaması için Çalışma, Turizm ve İçişleri Bakanlıklarımız vasıtasıyla tedbir ve denetimlerimizi daha fazla yoğunlaştıracağız. Trafik kazalarında ve her iki kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

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