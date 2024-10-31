HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı!

2025 yılı hac kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hacı adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hac kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kura sonuçları, adayların erişimine açılacak. Hacı adayları, kura sonuçlarına ve çekiliş tarihine ilişkin bilgilere ulaşmak için Hac Kura Sorgulama Ekranı üzerinden kolayca sorgulama yapabilecekler. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı!

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2025 yılı hac kura çekimi, 31 Ekim Perşembe günü saat 10.45'te noter huzurunda ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılıyor.

HAC KURALARI NASIL SORGULANIR?

2025 yılı hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece hacı adayları ve yakınları kura çekimini çevrimiçi olarak takip edebiliyor.

2025 hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Hacı adayları, "Hac İşlemleri" dijital hizmeti aracılığıyla kura sonuçlarına ulaşabilecekler. Ayrıca, kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da adaylara bildirilecek.

HAC KURALARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ