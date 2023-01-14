İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 - 16 Ocak İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Ocak Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
16 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|MENDERES
|DEREKÖY
|14.01.2023 saat 10:00ile 15:00 arasındayaklaşık 5 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|DEREKÖY MAHALLESİ ORHANLI YOLU ANA BORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
|URLA
|KALABAK
|14.01.2023 saat 10:00ile 13:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3302 SOKAK VE CİVARI TEDAŞ ELEKTRİK KAZISI ESNASINDA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI