İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde bu sabah saat 06:18'de 3.8 ve 06:24'te 5 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve birçok ilden de hissedildi.

Korkutan deprem Aydın, İzmir ve birçok şehirden hissedildi. Vatandaşları uykularından uyandıran deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar sağlık ve güvenlik ekiplerine herhangi bir olumsuzluk yansımadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.