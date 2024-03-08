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İSTANBUL YEREL SEÇİM ANALİZİ | Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'a göre avantajlı mı? 31 Mart İstanbul yerel seçim anket sonucu!

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İstanbul 31 Mart Yerel Seçim anket sonuçları gündeme gelirken araştırma şirketlerinin genel verilerine göre, İstanbul'da İmamoğlu avantajlı mı yoksa Murat Kurum mu önde gidiyor sorularına yanıt verildi. Seçimlere yaklaşırken, sonuçların ne yönde değişeceği kesin olarak belirlenmiş değil. Peki, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'a göre avantajlı mı? 31 Mart İstanbul yerel seçim anket sonucu!

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'a göre avantajlı mı merak edilirken, 31 Mart İstanbul yerel seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Reuters Haber Ajansı'na göre, 2024 Yerel Seçim analizi yapıldı. İstanbul yerel seçim analizi haberimizde yer alıyor. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? Detaylar haberimizdedir…

EKREM İMAMOĞLU, MURAT KURUM'A GÖRE AVANTAJLI MI?

Reuters Haber Ajansı'na göre, muhalefet seçmeninin hayal kırıklığı yaşadığı genel seçimlerin ardından ittifakın dağılmasıyla birlikte dikkatlerin yerel seçimlere ve özellikle İstanbul'a çevrildiğini belirtti. Ajans, muhalefet ve iktidarın bundan sonraki politik durumunu belirleyecek ipuçlarının İstanbul seçimlerinde bulunabileceğini vurguladı. Bu doğrultuda, araştırma şirketlerinin görüşlerine başvurarak, İstanbul seçimlerindeki olası senaryoları analiz etti.

Buna göre, İstanbul seçimlerindeki mevcut durumda İYİ Parti seçmeninin 2019'daki desteğini göstermemesi, CHP içinde aday gösterilmeyenlerin sahada olumsuz etkisi, AK Parti'nin lehine dönüşen bir zemin oluştururken, yıllar sonra İstanbul'u kazanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesini zorlaştırıyor.

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANALİZİ | Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'a göre avantajlı mı? 31 Mart İstanbul yerel seçim anket sonucu!

ALF ARAŞTIRMA ŞİRKETİ ANKETİ

Son olarak ALF Araştırma şirketi İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerin oranı yüzde 37,8 olurken, tercihini Murat Kurum'dan yana kullananların oranı ise yüzde 36,9 olarak belirlendi.

İSTANBUL YEREL SEÇİM ANALİZİ | Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'a göre avantajlı mı? 31 Mart İstanbul yerel seçim anket sonucu!

2024 ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ ŞÖYLE;

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8

Murat Kurum: Yüzde 36,9

Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6

Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3

Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1

Mehmet Altınöz: Yüzde 4

Diğer: Yüzde 5,2

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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