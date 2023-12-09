İstanbul Ekonomi Zirvesi, 8 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda görkemli bir açılışla başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Sayın Firuz B. Bağlıkaya'nın açılış konuşmalarıyla başlayan İstanbul Ekonomi Zirvesi, "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla 7. kez düzenleniyor.

İki gün süren etkinlik, Koluman Otomotiv'in ana sponsorluğunda gerçekleşti ve dünya genelinden iş insanları, akademisyenler, bürokratlar ve politikacıları bir araya getirdi. Zirve süresince ekonomik koşullar ışığında iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve geleceğe ilişkin birçok elzem konu, dünya çapındaki gelişmeler ve gelecek öngörüler üzerine gerçekleşen paneller ve oturumlarla tartışılacak.

Zirvenin ilk günü açılış konuşmasını yapan K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile Kıbrıs'ın potansiyelini birleştirmeye hazır olduklarını belirterek eşitlik, adalet ve doğal kaynakların adil kullanımına vurgu yaptı ve bu unsurların bölgedeki istikrarın anahtarı olduğunu ifade etti. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmacılarından T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ise, Türkiye'nin ekonomik başarılarına vurgu yaparak Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin en düşük seviyede olduğunu ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti.

Zirvenin ikinci gününde açılış konuşmasını yapan K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Enerji yoksa eğitim yok, enerji yoksa turizm yok; sürdürülebilirlik hayatımızın olmazsa olmazıdır!" dedi.İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilecek K.K.T.C. ayağının sinyallerini verdi.

Zirvede bugün çeşitli sektörlerden önemli isimlerin katılımıyla 6 panel daha düzenlenecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın iş ilişkilerinden savunma sanayisinin geleceğine, dijital dönüşümden sürdürülebilirlik stratejilerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak.

Konuşmacıların arasında İTÜ ARI Teknokent CEO'su Prof. Dr. Attila Dikbaş, DHL Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, Lyonel A. Makzume Şirketler Grubu Genel Müdürü Serkan Ülgen, Getir Almanya Dış ilişkiler Başkanı Sven-Joachim Irmer, Türk Hava Yolları Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özen'in yer aldığı Türkiye ile Avrupa Arasındaki İş İlişkileri; Fırsatlar, Zorluklar & Tedarik Zinciri Yönetimi, Farklı Sektörlerde Dijital Dönüşüm: İTÜARI Teknokent Başarı Hikayeleri, 100. Yılda Savunma Sanayisinin Geleceği, Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilirlik Stratejileri, Jeopolitik ve Jeoekonomik Riskler ve Fırsatlar, Sanayi Sektöründe Gelecek Rotası ve Fırsatlar panelleri sektörel uzmanları bir araya getirerek değerli içgörüler sunmayı amaçlıyor. T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın artık gelenekselleştiğini dile getirdiği İstanbul Ekonomi Zirvesi, küresel liderleri bir araya getirip yeni iş birliklerine zemin hazırlayarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hedefini sürdürecek.

'İSTANBUL ALTIN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ VE GALA YEMEĞİ 9 ARALIK2023 TARİHİNDE ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞECEK'

13 seçkin kurum ve kişinin çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirileceği İstanbul Altın Değer Ödül Töreni'ni duyurmaktan heyecan duyuyoruz. İki günlük zirvenin sonunda İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği gerçekleşecektir. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği ünlü tasarımcıların son trendlerini sergileyen 100. yıl defilesine ev sahipliği yapacak. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği finalinde canlı müzik performansı gerçekleşecek. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala yemeği, aynı zamanda ağlar oluşturmak ve yeni bağlantılar kurmak için bir fırsat olarak hizmet edecek. Bu prestijli etkinlik, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren zirvenin öne çıkan özelliği olacak.