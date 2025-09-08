İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? 8 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi?

8 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde, okullar saat 10.00 ile 15.00 arasında başlayacak. Okul servislerinin yoğun trafikle karşılaşmaması için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapıldı. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar bu uygulamanın detaylarını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir dizi önlem ve uygulamayı hayata geçiriyor. Yapılan açıklamaya göre, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü, saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Yeni eğitim döneminin başlaması ve kış tarifesine geçilmesiyle birlikte toplu ulaşımda sefer sıklıkları artırılacak. Kent genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla zabıta ekipleri, çeşitli noktalarda trafik denetimi ve yönlendirme çalışmaları yürütecek.

Ayrıca okul servislerine destek olmak amacıyla, İSPARK'a ait 112 otopark, okulun ilk günü servis araçlarına ücretsiz olarak tahsis edilecek. Öte yandan, İBB 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda öğrencilere ve ailelere yönelik etkinlikler düzenleyecek.

8 EYLÜL PAZARTESİ MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Öte yandan, Marmaray hattı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma sistemine dahil değildir. Bu nedenle İBB'nin ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca otobüs, metro, metrobüs, vapur ve tramvay gibi belediyeye bağlı araçları kapsıyor. Dolayısıyla 8 Eylül Pazartesi günü Marmaray'da ulaşım ücrete tabi olacak.

ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara ve İzmir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gözler toplu taşıma düzenlemelerine çevrildi. Öğrenciler, veliler ve kent sakinleri, okulların açıldığı günlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Ancak, her iki şehirde de şu ana kadar yerel yönetimlerden bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

Toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin kararların, yerel belediyeler veya valilikler tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yetkili kurumlar tarafından açıklamalar yapıldığında, uygulamanın kapsamı ve geçerli olacağı saat dilimleri gibi detaylar da netlik kazanacak.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin önemli bir karar paylaşıldı. Açıklamada, okul servislerinin ve güzergâhların düzenli bir şekilde işlemesi, trafikte oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla, İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül Pazartesi günü, eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğunu azaltmak ve okul servis güzergâhlarının düzenli işlemesini sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildiği belirtildi. Bu kapsamda, İstanbul'daki tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağı ifade edildi.