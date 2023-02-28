Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olası büyük İstanbul depremine karşı dikkat çeken açıklamada bulundu. Bakan Kurum İstanbul 'da bir çok riskli konutun tespit edildiğini belirterek gerekli taşıma işlemlerinin başaltılığının duyurusunda bulundu .Peki, İstanbul'da ne kadar konut taşınacak? Hatay'ın demografik yapısı nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum İstanbul 'da bir çok riskli konutun tespit edildiğini belirterek gerekli taşıma işlemlerinin başaltılığının duyurusunda bulundu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar İstanbul'da ne kadar risklikonut taşınacağını ve Hatay'ın demokratik yapısının nasıl olacağını araştırmaya başladılar. Peki, İstanbul'da ne kadar konut taşınacak? Hatay'ın demografik yapısı nasılolacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA NE KADAR KONUT TAŞINACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumgündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamaları şu şekilde:

Olası Büyük İstanbul depremi için gerekli adımların atılacağını ifade eden Bakan Kurum, "Bir seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Buradaki kararlılığımızı hep birlikte elimizi taşın altına koyarak yürütmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde önemli projelerimizi açıklayacak. Gerek kentsel dönüşümdeki finans desteğine ilişkin kararlılığımızı, gerek Marmara Bölgesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm hedefimizi. Oluşturulacak yeni rezerv alanlardaki uydu kentlerimizle birlikte ilave nüfus getirmeden çalışacağız. İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğunu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin, İstanbul'da sadece bakanlığımızın 94 bin bağımsız bölümden oluşan projeleri var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alandaki hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız. Bu çerçevede yoğunluğu azaltacağız." ifadelerini konuşmasında yer verdi.

İSTANBUL' UN HANGİ SEMTLERİ DEPREM AÇISINDAN GÜVENİLİR?

Anadolu yakasında ise İstanbul depremi güvenli semtler olarak; Sultan beyli, Beykoz kıyısından uzak yüksek bölgeleri, Maltepe kıyılarından uzak bir bölümü ve Çekmeköy 'dür. Uzmanların açıklamalarına göre bu semt ve bölgeler olası bir deprem riskinde bölgede diğer yerlere göre daha az etkilenen bölgeler olduğu Uzmanlarcaöne sürülmektedir.

HATAY'IN DEMOKRATİF YAPISI NASIL OLACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hatay ilinin depremde büyük orada etkilendiğinibölgede yeniden normalleşmesi için bölgede çalışmaların başladığını belirterek Şu açıklamada bulundu. Bakan Kurumun açıklaması şu şekilde:

"85 milyonun depremde en çok yıkımı yaşayan illerden bir tanesi olan Hatay için de tek yürek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz. Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık. 14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız. Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz. "ifadelerine konuşmasında yer verdi.