UEFA U19 Avrupa Şampiyonası heyecanla beklenen müsabakada İsrail- İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İsrail- İngiltere maçı şifresiz mi? İsrail- İngiltere maçı hakemi kim? İsrail- İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İsrail- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsrail- İngiltere maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

01-07-2022 İSRAİL VS İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İsrail ile İngiltere arasındaki UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçı, TRT Spor, UEFA.tv kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

İSRAİL-İNGİLTERE MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSRAİL-İNGİLTERE MAÇI UEFA.TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

UEFA.tv, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSRAİL-İNGİLTERE MAÇI HANGİ GÜN?

İsrail-İngiltere Maçı, 01 Temmuz Cuma günü oynanacak.

İSRAİL-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İsrail-İngiltere Maçı, saat 21:00 başlayacak.

İSRAİL-İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsrail ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Final maçı, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak.