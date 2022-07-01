İsrail- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsrail- İngiltere maçı şifresiz mi? - Haberler

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İsrail- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsrail- İngiltere maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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İsrail- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsrail- İngiltere maçı şifresiz mi?

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası hedefine ulaşmak isteyen İsrail- İngiltere bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İsrail- İngiltere maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İsrail- İngiltere maçı ne zaman?

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası heyecanla beklenen müsabakada İsrail- İngiltere karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İsrail- İngiltere maçı şifresiz mi? İsrail- İngiltere maçı hakemi kim? İsrail- İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İsrail- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsrail- İngiltere maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

İsrail ile İngiltere arasındaki UEFA U19 Avrupa Şampiyonası maçı, TRT Spor, UEFA.tv kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

UEFA.tv, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İsrail-İngiltere Maçı, 01 Temmuz Cuma günü oynanacak.

İsrail-İngiltere Maçı, saat 21:00 başlayacak.

İsrail ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Final maçı, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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