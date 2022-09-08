İç Mimar mesleğini yapmak isteyenler İç Mimar maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İç Mimar maaşları ve İç Mimar ücretleri hakkında araştırma yapanlar İç Mimar maaşları ne kadar? Güncel zamlı İç Mimar maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, İç Mimar maaşları ne kadar?

Kariyerini İç Mimar mesleği üzerine yapmayı düşünenler İç Mimar maaşları ne kadar? Güncel zamlı İç Mimar maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, İç Mimar maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

İÇ MİMAR MAAŞLARI NE KADAR?

İç Mimar maaşları 5.500 ile 12.250 arasında değişkenlik gösteriyor.