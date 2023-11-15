Dünyaca ünlü dev banka HSBC kapanacak mı? Merak edilmekte ve internet üzerinde araştırmakta. Birçok müşterisi başta olmak üzere son günlerde meydana gelen haberlerin ardından konunun detayları araştırılıyor. Peki, HSBC kapanacak mı? HSBC Türkiye'den çekilecek mi, şubeleri neden kapanıyor?

Ülke genelinde 67 şubesi bulunan bankanın gündeme gelen haberler ile birlikte bazı şubelerinin kapatılacağı bilinmekte. Bu kapsamda HSBC kapanacak mı? Sorusu da oldukça merak ediliyor ve internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılıyor. İngiltere merkezli dev banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltma kararı aldı. Peki, HSBC kapanacak mı? HSBC Türkiye'den çekilecek mi, şubeleri neden kapanıyor?

HSBC KAPANACAK MI?

Dünyaca ünlü dev banka HSBC, Türkiye'deki 23 şubesini kapatma kararı aldı. HSBC, yurt genelindeki şube sayısını 44'e düşürecek. Banka Türkiye'deki faaliyetlerine 44 şube ile devam edecek. Bankadan konu hakkında BloombergHT'ye yapılan açıklamada, "Birikim Yönetimi ve Bireysel Bankacılık alanındaki faaliyetlerimizi önümüzdeki büyüme fırsatlarından daha da iyi yararlanabilmek üzere yeniden tasarlarken, Kurumsal ve Küresel Bankacılık'ta odağımızı ve hizmetlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Aldığımız aksiyonlar etkinliğimizi artıracak, faaliyetlerimizi optimize edecek ve müşterilerimize Türkiye'deki 44 şubemizle en iyi bankacılık hizmetini sunmamızı destekleyecek" denildi.

TÜRKİYE'DE 1.712 ÇALIŞANI VAR

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, eylül itibarıyla bankanın 67 şubesi ve 1.712 çalışanı bulunuyordu. Banka açıklamasında yeni düzenlemeler sonrası çalışan sayısının nasıl etkileneceği belirtilmedi.