Son olarak yer aldığı Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu şıklığıyla adından söz ettirdi. Peki, Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi?

HANDE ERÇEL PARİS MODA HAFTASI'NDA NE GİYDİ?

Bir markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılan güzel oyuncu Hande Erçel, derin göğüs dekolteli süper mini kıyafetiyle göz kamaştırdı. Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu şıklığıyla adından söz ettirdi.