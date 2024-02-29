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Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi?

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Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir markanın davetlisi olarak katıldığı Paris Moda Haftası'nda, derin göğüs dekolteli süper mini kıyafetiyle dikkat çekti. Erçel'in seçimi, moda haftasında göz kamaştıran detaylardan biri oldu.

Son olarak yer aldığı Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu şıklığıyla adından söz ettirdi. Peki, Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi?

HANDE ERÇEL PARİS MODA HAFTASI'NDA NE GİYDİ?

Bir markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılan güzel oyuncu Hande Erçel, derin göğüs dekolteli süper mini kıyafetiyle göz kamaştırdı. Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu şıklığıyla adından söz ettirdi.

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi?

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi?

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi?

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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