Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı ise Halil Tunçay oldu. Halil Tunçay kimdir? Halil Tunçay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HALİL TUNÇAY KİMDİR?

Halil Tunçay 30 Temmuz 1982 tarihinde Ankara'da doğdu ve Ankara'da nüfusa kayıtlıdır. Babasının polis memuru olması nedeniyle ilkokul 3. sınıfa kadar Diyarbakır'da "Şehit Polis Mehmet Erçin İlköğretim Okulu"nda eğitim gördü, daha sonra 4. sınıftan itibaren "Ülker İlköğretim Okulu"na devam etti. Lise eğitimini "Pursaklar Lisesi"nde tamamlayarak, ardından Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden (Ön lisans) mezun oldu. Vatani görevini 2005-2007 yılları arasında Hakkâri Yüksekova'da yerine getirdi. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden (Lisans) mezun oldu.

2007 yılında Pursaklar Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürlüklerinde çalışmaya başladı. Fen İşleri Müdürlüğü'nde asfalt ve park bahçe yapım işlerinin başında Şantiye Şefi olarak görev aldı. İmar Müdürlüğü'nde ise "Dedeler ve Torunlar Lokali", "Muhtarlık Binaları", "Kadınlar Lokali" ve Pursaklar'ın ilçe olmasına katkı sağlayan projelerin, örneğin Beş Yol'daki "Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı"nın şantiye şefliğini üstlendi. Bu projelerin yanı sıra Saray'daki "Türk Bayraklı Kapalı Pazar Alanı", "Nikâh ve Konferans Salonu", "Yavuz Selim Camii" şantiyesi, Merkez Camii karşısındaki "Belediye Binası ve Başkanlık Makam Katı" projelerinde de aktif olarak kontrol, satın alma ve şeflik gibi görevlerde bulundu.