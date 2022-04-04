Hakim 'Ömer' kimdir? Hakim Ömer gerçek adı nedir? Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

ANKARA (Haberler.com) - Hakim dizisinde 'Ömer' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında?

HAKİM ÖMER ARİF DERMAN KİMDİR?

İdealist, zeki ve iyi kalplidir… Zor durumlar karşısında dahi sükunetini koruyabilen, onurlu bir adamdır. Hayatının her zerresinde adaleti gözetir. Hiçbir zaman büyük bir serveti olmamış, kazandığı maaşıyla ailesine bakmış ve etrafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Herkes tarafından sevilir, sayılır. Karısını kaybettikten sonra, oğlu Ozan tüm dünyası olmuştur. Ve o iki kişilik dünyanın içine kimseyi almamıştır… Baba oğul sıradan hayatlarını yaşarken, Ozan'ın yaptığı kaza hayatlarını alt üst eder. Ömer Arif oğlunu korumaya çalışırken hem bildiklerini unutmak, hem de bambaşka bir dünyanın kurallarını öğrenmek zorunda kalacaktır…

HAKİM ÖMER GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Ömer Arif Derman karakterini canlandıran isim Erdal Beşikçioğlu'dur.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ. ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR? 5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Kosova Priştine'den Ankara'ya göç etmiş Arnavut bir ailenin kızı olan bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Kolejinde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesinden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. Rol aldığı tiyatro oyunları Mezarsız Ölüler: Jean Paul Sartre - Tatbikat Sahnesi - 2015

Bir Delinin Hatıra Defteri: Nikolay Vasilyeviç Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Aşk ve Anlayış: Joe Penhall - Tiyatro Dot - 2005

Yer Demir Gök Bakır: Yaşar Kemal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Şeyh Bedreddin: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Bir Ölü Evi: Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Korkut Ata : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Pazartesi Perşembe: Müsahipzade Celal - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Zengin Mutfağı: Vasıf Öngören - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Küçük Prens: Antoine de Saint-Exupéry - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Onikinci Gece: William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Macbeth: William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Düşler Yolu: Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991 Yönettiği tiyatro oyunları Oksimoron (Oyun) - Tatbikat Sahnesi - 2018 (Yönetmen)

Hizmetliler: Jean Genet - Tatbikat Sahnesi - 2016 (Genel Sanat Yönetmeni)

An Blink: Phil Porter - Tatbikat Sahnesi - 2015

Antabus: Seray Şahiner - Tatbikat Sahnesi - 2015 (Genel Sanat Yönetmeni)

Mezarsız Ölüler: Tatbikat Sahnesi - 2015

Woyzeck Masalı: Tatbikat Sahnesi - 2015

Hayvan Çiftliği: George Orwell - StüdyoCer Atölye - 2012

Keloğlan'ın Eşşeği: Lale Oraloğlu - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Özel Hayatlar: Noel Coward - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995 Filmografisi Sinema Bergen (2022) - Halis Serbest

Acı Kiraz (2020)

Kapı: Nihat Durak - (2019) - Efrem

Çiçero: Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna

Tiger Zinda Hai: - (2017) -

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku: Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif

Behzat Ç. Ankara Yanıyor: Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm: Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin: Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer

Bal: Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen: Mehmet Güneş - (2010) - Servet

Vali: Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var: Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol: Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut

Barda: Serdar Akar - (2006) - Nasır Dizi Hakim (2022-)[5] - Ömer Arif Derman

Hamlet (2021)

Kağıt Ev (2021) - Cihan Fırtına

Çocukluk (2020) - Mahir Boztepe

Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy

46 Yok Olan (2016) - Murat Günay

Reaksiyon: (2014) - Yavuz Aslan

Leyla ile Mecnun: Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi: Doğan Ümit Karaca - (2010-2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.

ES-ES: Bahadır İnce - 2009-2010 Işık Öğretmen

Vali: Çağatay Tosun - 2009

Ayrılık: Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil

Köprü: Sadullah Şentürk - (2006-2008) - Vali Faruk Yazıcı

Seni Çok Özledim: Dilek Gökçin (2005) - Sado

Ödünç Hayat: Nihat Durak - (2005) - Mustafa

Körfez Ateşi: Veli Çelik - 2005

Kasırga İnsanları: Nihat Durak - (2004) - Yunus

Mars Kapıdan Baktırır: Jale İncekol - (2004) - Süha

Tatlı Hayat: Bora Tekay - 2003 Ödülleri 2012 Antalya Televizyon Ödülleri Drama - En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)

48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)

2009 Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)

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