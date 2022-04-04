Hakim 'Ömer' kimdir? Hakim Ömer gerçek adı nedir? Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
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ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisi, ilk bölümüyle dikkat çekiyor. Dizideki karakterlerden biri olan Ömer Arif Derman, araştırılan isimlerden. Hakim Ömer kimdir, Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Hakim dizisinde Ömer'i canlandıran Erdal Beşikçioğlu kimdir?
ANKARA (Haberler.com) - Hakim dizisinde 'Ömer' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında?
İdealist, zeki ve iyi kalplidir… Zor durumlar karşısında dahi sükunetini koruyabilen, onurlu bir adamdır. Hayatının her zerresinde adaleti gözetir. Hiçbir zaman büyük bir serveti olmamış, kazandığı maaşıyla ailesine bakmış ve etrafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Herkes tarafından sevilir, sayılır. Karısını kaybettikten sonra, oğlu Ozan tüm dünyası olmuştur. Ve o iki kişilik dünyanın içine kimseyi almamıştır… Baba oğul sıradan hayatlarını yaşarken, Ozan'ın yaptığı kaza hayatlarını alt üst eder. Ömer Arif oğlunu korumaya çalışırken hem bildiklerini unutmak, hem de bambaşka bir dünyanın kurallarını öğrenmek zorunda kalacaktır…
Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Ömer Arif Derman karakterini canlandıran isim Erdal Beşikçioğlu'dur.
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5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Kosova Priştine'den Ankara'ya göç etmiş Arnavut bir ailenin kızı olan bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Kolejinde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesinden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.
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- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi: Doğan Ümit Karaca - (2010-2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.
- ES-ES: Bahadır İnce - 2009-2010 Işık Öğretmen
- Vali: Çağatay Tosun - 2009
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- Köprü: Sadullah Şentürk - (2006-2008) - Vali Faruk Yazıcı
- Seni Çok Özledim: Dilek Gökçin (2005) - Sado
- Ödünç Hayat: Nihat Durak - (2005) - Mustafa
- Körfez Ateşi: Veli Çelik - 2005
- Kasırga İnsanları: Nihat Durak - (2004) - Yunus
- Mars Kapıdan Baktırır: Jale İncekol - (2004) - Süha
- Tatlı Hayat: Bora Tekay - 2003
- 2012 Antalya Televizyon Ödülleri Drama - En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)
- 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)
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