Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 13 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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13 MART 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE SEÇİM GENELGESİ! SOSYAL MEDYA İÇİN ALINACAK ÖNLEM DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması", "Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler", "Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Gereken Tedbirler" ve "Diğer Hususlar" konu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi. Seçim genelgesinde sosyal medya üzerinden deprem sürecini suistimal ve dezenformasyonlara karşı kolluk birimlerince "bilişim suçları ile mücadele ekipleri"nin görevlendirileceği ifade edildi.

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına istinaden Yüksek Seçim Kurulunun kararının; Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiği ifade edilerek, oy verme günü öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan tedbirler açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN MUSTAFA DESTİCİ'DEN İLK AÇIKLAMA: 81 İLDE KENDİ LOGO VE ADAYLARIMIZLA SEÇİME KATILACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. Prensip olarak konuştuk, 81 ilde kendi logo ve adaylarımızla seçime katılacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Son 4 günde ikinci kez bir araya gelen iki lider, seçim sürecine ilişkin son değerlendirmelerini yaptı.

ÜRDÜN KRELI 2. ABDULLAH'IN KIZI PRENSES İMAN EVLENDİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezuela doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi. Prenses İman ile Yunan asıllı yatırımcı Cemil Alexander Thermioti'nin görkemli düğünü, televizyonda canlı olarak yayınlandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezuela doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.

Kraliyet Divanı ve resmi televizyonların yanı sıra çeşitli internet sitelerinde, kraliyet aile üyelerinin yanı sıra yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenen nikah törenine ilişkin görüntüler yayınlandı.

ORKUN KÖKÇÜ, LGBT'Yİ SİMGELEYEN RENKLERE SAHİP KAPTANLIK BANDINI TAKMAYI BİR KEZ DAHA REDDETTİ

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Ajax ile oynanacak maçta LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı renklerine sahip "OneLove" kaptanlık bandını takmayı bir kez daha reddetti. Kökçü açıklamasında, "Eylemi her halükarda destekliyorum. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşıyım. Ama OneLove grubunun farklı bir amaçla kurulduğuna dair bir his var içimde." dedi. Milli yıldız daha önce yaptığı açıklamada da "Dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, gelecek hafta ligde oynanacak maçlarda takım kaptanlarının "OneLove" bandını takacakları bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Feyenoord'un kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü ise bir kez daha bu bandı takmayı reddetti.

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