TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı gün reytingleri dahi arttıran Gönül Dağı dizisi, izleyicileri tarafından oldukça ilgi ve merakla karşılanıyor. Gönül Dağı'nın son bölümünü kaçıran izleyiciler internet üzerinde Gönül Dağı son bölüm İZLE! Ve Gönül Dağı 75. Bölüm FULL HD İZLE! Aramalarını yapıyorlar. İşte Gönül Dağı son bölüm İZLE! Gönül Dağı 75. Bölüm FULL HD İZLE! 30 Ekim Gönül Dağı'nda neler oldu? Gönül dağı 70. bölüm fragman yayınlandı mı?

Birçok kişinin severek izlediği televizyon dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Merak edilen konular arasında Gönül Dağı son bölüm ve Gönül dağı 74. bölüm fragman yayınlandı mı? Konuları da yer alıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm İZLE! Gönül Dağı 75. Bölüm FULL HD İZLE! 30 Ekim Gönül Dağı'nda neler oldu? Gönül dağı 74. bölüm fragman yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

TRT1 Ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin 75. Bölümü 30 Ekim Cumartesi günü izleyiciler ile buluştu. İşte Gönül Dağı 75. Bölümü kaçıranlar için Gönül Dağı 75. Bölüm.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy