Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabından bir bebekle fotoğraf paylaşmasının ardından sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Gökhan Çıra'nın özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Gökhan Çıra kiminle evleniyor? Gökhan Çıra yeni sevgilisi kim? Gökhan Çıra sevgilisinin Instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan ve 3. kez nikah masasına oturacağını duyuran Gökhan Çıra, bugün sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurarak bebeğiyle pozunu paylaştı. Gökhan Çıra'nın paylaşımı sonrasında yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Çıra'nın kiminle evleneceği araştırılmaya başlandı. Peki, Gökhan Çıra kiminle evleniyor? Gökhan Çıra yeni sevgilisi kim? Gökhan Çıra sevgilisinin Instagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÇIRA YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ÇIRA KİMİNLE EVLENİYOR?

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, bir süredir ismini ve yüzünü gizli tuttuğu bir kadınla aşk yaşıyor. Gökhan Çıra'nın kızının annesinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.