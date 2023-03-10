Giresunspor Karagümrük maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Giresunspor Karagümrük maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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2 dönem transfer yasağı alan Giresunspor'un Başkanı'ndan çok konuşulacak sözler

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GİRESUNSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ?

Giresunspor - Karagümrük maçı 2-1'lik Giresunspor üstünlüğü ile devam ediyor.

GİRESUNSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN

Giresunspor - Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Giresunspor - Karagümrük maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GİRESUNSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Karagümrük maçı saat 20.00'de başlayacak.

GİRESUNSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor - Karagümrük maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GİRESUNSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Karagümrük maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Giresunspor - Karagümrük maçı Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.