Gazi Örlün kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Ceyhan Belediye Başkan adayı Gazi Örlün kaç yaşında, nereli?
Gazi Örlün kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayı Gazi Örlün kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Ceyhan Belediye Başkan adayı olan Gazi Örlün hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Gazi Örlün'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gazi Örlün kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Ceyhan Belediye Başkan adayı Gazi Örlün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
GAZİ ÖRLÜN KİMDİR?
Gazi Örlün, Yeniden Refah Partisi Adana- Ceyhan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Ceyhan Belediye Başkan adayı Gazi Örlün tekstik işçisidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.