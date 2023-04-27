Gamze Taşcıer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in hayatı ve biyografisi!

Siyasetçi ve eczası Gamze Taşcıer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, evli mi? Gamze Taşcıer ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gamze Taşcıer geliyor. Peki, Gamze Taşcıer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gamze Taşcıer'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

GAMZE TAŞCIER KİMDİR?

Gamze Taşcıer, (10 Aralık 1982, Ankara) Türk siyasetçi, eczacı.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Mezuniyeti sonrası Mamak'ta serbest eczacılık yaptı. Türk Eczacıları Birliği delegesi oldu. 35., 36. ve 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi üyesi seçildi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimi öncesi Ankara'da CHP Milletvekili adaylığı için gerçekleşen ön seçimde 5. sırada çıktı. 24 Haziran 2018 Genel Seçiminde partisinin Ankara 1. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı oldu ve seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk Milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

Taşcıer, evli ve 2 çocuk annesidir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Gamze Taşcıer'in Twitter'da 96 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 25 bin takipçisi vardır.