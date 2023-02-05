Bu akşam oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçına dair Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11 merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak olan maça dair araştırmalar devam ediyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11 araması, bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alacak olan oyuncuları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Saat 19:00 başlayacak olan Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11, karşılaşmaya dair en çok merak edilenler detaylar arasında yerini alıyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmana, tedavileri süren Peres, Vısca, Dorukhan ve Hamsık katılmadı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan karşılaşmada yer alacak olan muhtemel 11 oyuncuları aşağıda yer almaktadır. Karşılaşma Saat 19:00 başlayacak ve Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswill, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezegueti Maxi Gomez.