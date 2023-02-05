Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?

Gündem Haberleri

Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?

Bu akşam oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçına dair Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11 merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak olan maça dair araştırmalar devam ediyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?

Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçına saatler kala herkesi şaşırtan paylaşım: İstanbul'da fırtına varAbdullah Avcı'dan Galatasaray maçına saatler kala herkesi şaşırtan paylaşım: İstanbul'da fırtına var
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz ayrılık! Djaniny, BAE'den gelen teklifi kabul ettiTrabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz ayrılık! Djaniny, BAE'den gelen teklifi kabul etti
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11 araması, bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alacak olan oyuncuları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Saat 19:00 başlayacak olan Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11, karşılaşmaya dair en çok merak edilenler detaylar arasında yerini alıyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu mu?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmana, tedavileri süren Peres, Vısca, Dorukhan ve Hamsık katılmadı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan karşılaşmada yer alacak olan muhtemel 11 oyuncuları aşağıda yer almaktadır. Karşılaşma Saat 19:00 başlayacak ve Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswill, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Djaniny, Trezegueti Maxi Gomez.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Trabzonspor Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title