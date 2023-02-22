Galatasaray Gençlerbirliği özet izle! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, İcardi attı mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ara verilen Süper Lig'de Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Dört golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. Mücadele Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin sahasında basına ve taraftarı kapalı olarak gerçekleşti.Galatasaray Gençlerbirliği özet izle! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, İcardi attı mı?