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Galatasaray Gençlerbirliği özet izle! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, İcardi attı mı?

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ara verilen Süper Lig'de Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Dört golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. Mücadele Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin sahasında basına ve taraftarı kapalı olarak gerçekleşti.Galatasaray Gençlerbirliği özet izle! Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, İcardi attı mı?

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Deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig'de hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Basına ve taraftara kapalı oynanan mücadelede Okan Buruk, yeni transfer Sam Adekugbe'ye ilk 11'de yer verdi. Mücadelede 1-0 öne geçen Galatasaray skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray Gençlerbirliği golleri kim attı, İcardi attı mı? Galatasaray Gençlerbirliği özet izle!

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ ÖZETi

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-Kırmızılı takımın golünü Mauro Icardi kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği, Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'in attığı gollerle Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.

Maçın son bölümlerine mağlup giren Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz son sözü söyledi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sarı-kırmızılıların genç yeteneği Barış Alper Yılmaz skoru eşitledi ve maç 2-2 sonuçlandı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gençlerbirliği Galatasaray Gündem Spor Haberler

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