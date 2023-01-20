Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi! Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Funda Eryiğit, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Funda Eryiğit hakkında merak edilenler. Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi. Funda Eryiğit kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Funda Eryiğit merak konusu oldu. İşte Funda Eryiğit hakkında merak edilen Funda Eryiğit kimdir, Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Kasım 1984

(38 yaşında),

Zwolle, Hollanda

Aslen Samsun Bafralıdır Çerkes ve Gürcü kökenlidir. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "en iyi kadın oyuncu" dalında aday oldu.

2019 yılında Craft Tiyatro'da sahnelenen Fotoğraf 51 adlı oyunda "Rosalind Franklin" karakterini canlandırdı. Oyundaki performansıyla 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "yılın en başarılı kadın oyuncusu" ödülünün sahibi oldu.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dâhil oldu. 1 Ocak 2021'de FOX'ta yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisinin 1. sezonunda "Canan Kara" karakteriyle rol aldı.