Fildişi Sahili - Komorlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fildişi Sahili - Komorlar maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fildişi Sahili - Komorlar maçı oldu. Peki, Fildişi Sahili - Komorlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fildişi Sahili - Komorlar maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Fildişi Sahili - Komorlar maçı ne zaman başlayacak? Fildişi Sahili - Komorlar maçının özeti nerede yayınlanır? Fildişi Sahili - Komorlar maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Fildişi Sahili - Komorlar maçı olacak. Peki, Fildişi Sahili - Komorlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fildişi Sahili - Komorlar maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Fildişi Sahili - Komorlar Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Bouaké'da, Bouaké Stadyumu'nda oynanacak.