Fildişi Sahili - Komorlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fildişi Sahili - Komorlar maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fildişi Sahili - Komorlar maçı oldu. Peki, Fildişi Sahili - Komorlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Fildişi Sahili - Komorlar maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Fildişi Sahili - Komorlar maçı ne zaman başlayacak? Fildişi Sahili - Komorlar maçının özeti nerede yayınlanır? Fildişi Sahili - Komorlar maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...