Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? soruları gündeme geliyor. Derbi saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi merak ediliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı hakkında merak edilenler açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

FENERBAHÇE-GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa maçı, ATV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, 07 Nisan Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe Maçı, saat 21:30 başlayacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIZ



GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Fenerbahçe: Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.