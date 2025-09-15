Fed Eylül ayı faiz kararı 2025: Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), finansal piyasalar ve küresel ekonomi üzerinde en etkili kurumların başında geliyor. Her faiz kararı, ekonomik dengeleri doğrudan etkilerken yatırımcıların ve ekonomistlerin yakından takip ettiği kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar...

ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in Eylül ayı toplantısı 16-17 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından, faiz kararı Türkiye saatiyle 17 Eylül akşamı saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Bu tarih ve saat, piyasalar açısından kritik öneme sahip. Çünkü Fed'in faiz oranındaki değişiklikler, hem ABD ekonomisini hem de küresel piyasa dinamiklerini doğrudan etkiliyor.

Toplantı boyunca Fed üyeleri ekonomik verileri, enflasyon gelişmelerini ve iş gücü piyasasındaki değişimleri analiz ederek politika kararlarını şekillendiriyor. Dolayısıyla açıklanacak karar, küresel yatırımcıların yönünü belirleyecek.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2025 Fed faiz kararı, Türkiye saati ile 17 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Bu saat dilimi, yatırımcıların ve ekonomistlerin tüm dünyada dikkatle izlediği an olacak. Kararın açıklanmasıyla birlikte finansal piyasalar ani ve sert hareketler gösterebilir. Bu yüzden, saat 21.00'den itibaren piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Faiz kararının hemen ardından Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar ve basın toplantısı da piyasalarda yön belirleyici olacak. Bu aşama, piyasa oyuncuları için kararların arkasındaki gerekçeleri anlamak adına büyük önem taşıyor.

FED FAİZ KARARI NE YÖNDE?

Eylül ayındaki Fed faiz kararı öncesinde piyasalar, ABD'de zayıflayan iş gücü piyasası ve görece güçlü enflasyon verileri arasında denge arıyor. Ağustos ayında açıklanan TÜFE verileri, aylık yüzde 0,4 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 2,9 seviyesinde seyrediyor. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 artış göstererek enflasyonun hala kalıcı bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artış ise iş gücü piyasasının zayıfladığı sinyalini veriyor. Bu iki karşıt veri seti, Fed'in politika duruşunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda piyasada belirsizlik yaratıyor.

Ancak analistlerin çoğunluğu, Fed'in 17 Eylül'de politika faizinde 25 baz puan indirime gideceği yönünde hemfikir. Ayrıca, yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi yapılması bekleniyor. Bu beklenti, Fed'in "ılımlı" bir para politikası benimseyeceği ve ekonomiyi desteklemeye devam edeceği anlamına geliyor.

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

Fed'in 2025 yılı toplantı takvimi, piyasalar için yıl boyunca önemli yol haritalarını belirliyor. Eylül ayı toplantısı 16-17 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı 17 Eylül'de açıklanacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde Kasım ve Aralık aylarında da kritik toplantılar gerçekleşecek.

Toplantı takvimi, yatırımcıların faiz kararlarını ve ekonomik verileri önceden takip ederek pozisyon almalarını sağlıyor. Bu bağlamda Fed'in 2025 toplantı takvimi, küresel finans çevrelerinde yakından izleniyor.

FED EYLÜL FAİZ KARARI NE OLUR?

Piyasadaki yaygın beklenti, Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşüreceği yönünde. Bu beklenti, ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlama ve enflasyon verilerinin Fed üzerinde baskı oluşturması nedeniyle güç kazanıyor. Özellikle haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artış, iş gücündeki zayıflamanın göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, IMF Sözcüsü Julie Kozack'ın Fed'in politika faizini düşürmek için alan bulunduğu yönündeki açıklamaları da bu beklentiyi destekliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e faiz indirimi yönündeki baskıları da politika yapıcılar üzerinde etkili oluyor.

Bu koşullar altında, Fed'in Eylül toplantısında 25 baz puan indirim yapması ve yıl sonuna kadar toplamda üç indirime gitmesi yatırımcılar tarafından büyük ölçüde fiyatlanıyor. Ancak piyasalar, Fed yetkililerinin açıklamalarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.