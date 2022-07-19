FB TV canlı izle! FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki
- Güncelleme:
FB TV programlarını takip etmek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından FB TV canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, FB TV HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? FB TV şifresiz canlı izleme linki, FB TV canlı izle araştırılıyor. Fenerbahçe TV canlı! İşte FB TV canlı yayın izle linki...
Fb Tv canlı izle linki araştırılıyor. FB TV programları ve haberlerini takip etmek isteyen izleyiciler, telefonlarından ve bilgisayarlarından FB TV izlemek için FB TV canlı izleme linki, FB TV HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki, TV8 canlı izle gibi konuları araştırıyor. İşte FB TV canlı yayın izle linki...
FB TV CANLI İZLE
FB TV canlı yayın izleme linki haberimizin detaylarında yer almaktadır.
FB TV HD CANLI YAYIN İZLE
FB TV canlı izlemek için FB TV HD CANLI YAYIN İZLE 'ye tıklayınız.
FB TV YAYIN AKIŞI!
- 09:30 TARİHTE BUGÜN
- 09:45 ONUN 10 GOLÜ (MOLDOVAN)
- 10:00 YAKIN TAKİP CANLI
- 10:30 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ ÖZEL CANLI
- 11:30 SÖZ TARAFTARDA (DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ)
- 12:00 HABER CANLI
- 12:15 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)
- 12:30 GERÇEK BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ
- 13:30 YAKIN TAKİP TEKRAR
- 14:00 HABER CANLI
- 14:30 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ ÖZEL TEKRAR
- 15:30 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI CANLI
- 16:00 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI CANLI
- 18:00 SÖZ TARAFTARDA (DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ)
- 18:30 YAKIN TAKİP TEKRAR
- 18:55 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)
- 19:07 ANA HABER CANLI
- 19:30 BASIN TOPLANTISI (JORGE JESUS) CANLI
- 20:00 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI TEKRAR
- 22:00 GERÇEK BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ
- 23:00 YAKIN TAKİP TEKRAR
- 23:30 BASIN TOPLANTISI (JORGE JESUS) TEKRAR
- 00:00 GECE HABERİ CANLI
- 00:30 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI TEKRAR
- 02:30 GERÇEK BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ
- 03:30 YAKIN TAKİP TEKRAR
- 04:00 BASIN TOPLANTISI (JORGE JESUS) TEKRAR
- 04:30 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)
- 04:45 GECE HABERİ TEKRAR
- 05:15 FENERBAHÇE – HULL CITY (10.07.2022)
- 07:00 SPORTİF (YÜZME ŞUBESİ)
- 08:00 SEZON GOLLERİ (1996-97)
- 09:00 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)
- 09:15 SÖZ TARAFTARDA (Dinamo Kiev)
FB TV NASIL İZLENİR?
Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.
FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.
FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz