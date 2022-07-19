FB TV canlı izle! FB TV HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki

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FB TV CANLI İZLE

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FB TV HD CANLI YAYIN İZLE

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FB TV YAYIN AKIŞI!

09:30 TARİHTE BUGÜN

09:45 ONUN 10 GOLÜ (MOLDOVAN)

10:00 YAKIN TAKİP CANLI

10:30 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ ÖZEL CANLI

11:30 SÖZ TARAFTARDA (DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ)

12:00 HABER CANLI

12:15 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)

12:30 GERÇEK BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ

13:30 YAKIN TAKİP TEKRAR

14:00 HABER CANLI

14:30 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ ÖZEL TEKRAR

15:30 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI CANLI

16:00 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI CANLI

18:00 SÖZ TARAFTARDA (DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ)

18:30 YAKIN TAKİP TEKRAR

18:55 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)

19:07 ANA HABER CANLI

19:30 BASIN TOPLANTISI (JORGE JESUS) CANLI

20:00 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI TEKRAR

22:00 GERÇEK BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ

23:00 YAKIN TAKİP TEKRAR

23:30 BASIN TOPLANTISI (JORGE JESUS) TEKRAR

00:00 GECE HABERİ CANLI

00:30 2022-23 SEZONU FORMA LANSMANI TEKRAR

02:30 GERÇEK BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ

03:30 YAKIN TAKİP TEKRAR

04:00 BASIN TOPLANTISI (JORGE JESUS) TEKRAR

04:30 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)

04:45 GECE HABERİ TEKRAR

05:15 FENERBAHÇE – HULL CITY (10.07.2022)

07:00 SPORTİF (YÜZME ŞUBESİ)

08:00 SEZON GOLLERİ (1996-97)

09:00 ANALİZ FENERBAHÇE (Dinamo Kiev)

09:15 SÖZ TARAFTARDA (Dinamo Kiev)

FB TV NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk spor kulübü televizyonu olan Fenerbahçe Televizyonu'nun uydu yayınlarının daha iyi ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için 1 Mayıs 2022 itibarıyla frekans değişikliğine gidilmiştir.

FB TV'nin yeni uydu frekans bilgileri; Türksat 3A Uydusu, Frekans:12729 MHZ, Polarizasyon: Vertical (Dikey), Symbol Rate: 30.000 Ksym/s, Fec:2/3 şeklindedir.

FB TV yayınlarını ayrıca Digitürk (76. Kanal), Kablo TV (246. Kanal), Dsmart (83. Kanal), TİVİBU (86. Kanal) ve TVPlus (83. Kanal) platformlarından izleyebilirsiniz