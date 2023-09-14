Yeni Fas Büyükelçisi kimdir ve Fas Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Fas'a yeni büyükelçilerin ataması yapıldı. Fas Büyükelçisi kimdir? Fas Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Peki, Fas Büyükelçisi kimdir? Mustafa İlker Kılıç nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre, Fas'a yeni büyükelçiler atandı. Fas Büyükelçisi kimdir ve Fas Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç nereli, kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yeni Fas Büyükelçisi kimdir ve Fas Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Fas Büyükelçisi kimdir? Fas Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç nereli, kimdir ve kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

FAS BÜYÜKELÇİSİ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi Cumhuriyeti'ne yeni büyükelçilerin ataması yapıldı. Fas nezdinde Mustafa İlker Kılıç atandı.

FAS BÜYÜKELÇİSİ MUSTAFA İLKER KILIÇ KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç atandı. Kılıç'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayında yeni yapılan görevlendirmeyi tebliğ etti. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Mustafa İlker Kılıç, Fas Büyükelçisi oldu.

Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç