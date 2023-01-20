Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde Eyt'lilerin emekli maaşı ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Eyt'lilerin yüzde 30'luk zamdan yararlanamayacağı ve en düşük maaşın 5.500 TL olmayacağı yalanlandı. Peki, EYT emekli maaşı kaç TL, 5.500 TL mi?

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EYT'de en düşük maaş 5.500 TL olmayacak mı? SGK'dan iddialara yanıt geldi

Eyt'lilerin yüzde 30'luk zamdan yararlanamayacağı ve en düşük maaşın 5.500 TL olarak uygulanmayacağı iddialarıyla ilgili SGK'dan açıklama geldi. EYT emekli maaşı kaç TL, 5.500 TL mi?

EYT EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL?

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır.

Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."