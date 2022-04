Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları! Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu: Sanem, Melisa, Ceylan, Songül, Ural, Miray, Faruk, Güneş kim?

Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları, dizi severler tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlama olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Yayınlanan ilk fragmanın ardından büyük ses getiren dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte, Songül, Ural, Sanem, Melisa, Ceylan, Miray, Faruk, Güneş kimdir sorularının yanıtı... Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

Azra Günay - (Gökçe Bahadır)

Sergen Günay - ( Sarp Akkaya )

) Yıldırım Şahin - (Yiğit Kirazcı)

Sanem Cevher - (Gökçe Eyüboğlu)

Güneş Cevher - (Tülin Ece)

Çolpan Cevher - (Sumru Yavrucuk)

Fırat Altunmeşe,

Bertan Asllani,

Cevdet Arıcılar,

Esma Yılmaz,

Rüzgar Doruk Özmü,

Emine Ada Sezer,

Mila Kasarcı

Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ECE KİM?



Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Ece karakteri babasından ayrılmak istemeyen bir kız çocuğudur. Azra'nın yeni davası olarak dikkat çekiyor.

BEREN GENÇALP KİMDİR?



Beren Gençalp 11 Kasım 2011 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gençalp, ablasıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor. Oyunculuk ajansına kayıt olduktan sonra Sefirin Kızı seçmelerine katılan Beren Gençalp, Melek rolüne uygun görüldü. Daha önce oyunculuk deneyimi bulunmayan Beren Gençalp kısa sürede performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin çocuğu olan Akkaya'nın Kaya isminde bir ikiz kardeşi ve kendisi gibi oyuncu olan Esra isminde ablası var. Sarp Akkaya, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde aldı.

Sarp Akkaya'nın Oynadığı Diziler

Çukur/ 2021 Ferhat ile Şirin/ 2019

Kurşun/ 2019

Söz/ 2018

Paramparça/ 2016

Evli ve Öfkeli/ 2015

Racon/ 2015

Muhteşem Yüzyıl/ 2013

Suskunlar/ 2012

Mavi Kelebekler/ 2011

Ezel/ 2009-2010

Sarp Akkaya'nın Oynadığı Filmler

Beni Çok Sev/ 2021

7. Koğuştaki Mucize/ 2019

Kaybedenler Kulübü Yolda/ 2017

Kötü Çocuk/ 2017

Eksik/ 2015

El Yazısı/ 2012

Labirent/ 2011

TÜLİN ECE KİMDİR?

28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tülin Ece,Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılanda yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile yaşayan Tülin Ece daha sonrasında, Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler yapımlarında rol almıştır. Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine hayat vermiştir.

Tülin Ece'nin Oynadığı Diziler

Sefirin Kızı/ Menekşe/ 2019

Ufak Tefek Cinayetler/ 2017-2018

Kırlangıç Fırtınası/ İnci/ 2017

Bodrum Masalı/ İpek/ 2016

Yaz'ın Öyküsü/ Öznur/ 2015

Yılanların Öcü/ 2014

