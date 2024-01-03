EMEKLİ ZAMLARI BELLİ OLDU | Emekli zammı ne kadar, kaç TL? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli zammı ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ve en düşük emekli maaşı ne kadar 2024 olduğu araştırılıyor. TÜİK, enflasyon aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 olduğunu açıkladı. Emekli zammı belli oldu! Emekli zammı ne kadar, kaç TL? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32.960 lira oldu. 8'e 1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı temmuz ayında 29 bin 525 TL'den, yüzde 49.25 oranında artışla 44.066,06 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve BağKur emeklileri yüzde 37.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 46.5 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları artırabilir.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yeni yılla birlikte kamu çalışanları ve emekliler, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyordu. Sonunda beklenen haber geldi: Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken, SSK, Bağkur ve tarım emeklileri de yüzde 37,55 oranında zam alacak.