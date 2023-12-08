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Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Elazığ depremleri! 8 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli deprem listesi!

8 Aralık 2023 00:04 Son Güncelleme: 00:07 Abone Ol

AFAD ve Kandilli verilerine göre Elazığ deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Elazığ deprem ve AFAD Elazığ'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 8 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!