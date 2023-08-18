Edremit Belediye Başkanı hangi partiden, kimdir? Edremit Belediyesi hangi partide?

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EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN, KİMDİR?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tıpkı 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde olduğu gibi koltuğu Ak Parti'ye kaptırmayan CHP seçimin galibi oldu ve Edremit'i 2024'e kadar yönetmeye hak kazandı. Balıkesir Edremit'te yüzde 45,71 oy olarak seçilen Selman Hasan Arslan Edremit Belediye Başkanı oldu. Böylelikle Edremit Belediyesi CHP'de kaldı.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Başkan Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit/Mehmetalan'da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okuluna girdi.. 1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit´te çalışmakta.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Selman Hasan Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı oldu ve 41 bin 662 oy olarak belediye başkanı oldu.

EDREMİT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Yerel seçimlerde Edremitliler oylarının rengini CHP'den ve Selman Hasan Arslan'dan yana kullandı. Arslan, belediyeyi 5 yıl yönetme hakkını kazanmış oldu. 2019 Balıkesir yerel seçimleri, Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Balıkesir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. AK Parti'den Yücel Yılmaz; İYİ Parti'den İsmail Ok; DP'den Tuğba Güner'in Balıkesir Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği 2019 Balıkesir yerel seçimlerinde yer alan diğer adaylar ise HDP'den Ali Kenanoğlu ve Saadet Partisi'nden Selim Sait Terzioğlu oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde oyların yüzde 47,78'ini alan AK Parti'li Yücel Yılmaz belediye başkanı seçildi. İlçe belediyelerinde 11 ilçede AK Parti, 6 ilçede CHP, 3 ilçede MHP kazandı. HDP Balıkesir'de hiçbir ilçe belediyesini kazanamadı. 31 Mart 2019 Balıkesir seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu.