E okul karne notları nasıl bakılır? E okul karne bakma! E karne nasıl bakılır?
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2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Dönem sonu karneleri için bu eğitiminde son kez okula gidecek olan öğrenciler karne töreni öncesi e okul üzerinden karne notlarını görüntülemek için E okul karne notları nasıl bakılır? E okul karne bakma! E karne nasıl bakılır? araştırması yapmakta.
E okul karne notları nasıl bakılır? 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Dönem sonu karneleri için bu eğitiminde son kez okula gidecek olan öğrenciler karne töreni öncesi e okul üzerinden karne notlarını görüntülemek için E okul karne notları nasıl bakılır? E okul karne bakma! E karne nasıl bakılır? araştırması yapmakta. İşte e okul karne görüntüleme ekranı!
E OKUL KARNE NOTLARI NASIL BAKILIR?
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.
İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
MEB takvimine göre; ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında oldu. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Karnelerin dağıtım saati ile ilgili henüz bir açıklama bulunmamakla birlikte, okul yönetimlerinin vereceği karara göre karne dağıtım saatleri değişiklik gösterebilmektedir.