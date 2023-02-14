Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği toplantısının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Peki, Diyarbekirspor ligden çekildi mi? Diyarbekirspor çekildi mi, bu sezon maç oynamayacak mı?

Diyarbekirspor ligden çekildi mi? Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği toplantısının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Peki, Diyarbekirspor ligden çekildi mi? Diyarbekirspor çekildi mi, bu sezon maç oynamayacak mı? Detaylar...

DİYARBEKİRSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig ekipleri Kahramanmaraşsspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı. Tarsus İdman Yurdu, Niğde Anadolu FK ve Sivas Belediyespor'un çekilme talebi reddedildi.

"ŞANLIURFA VE AMED DEVAM EDECEK"

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarıyla ilgili toplantıların ardından bugün de TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekipleri için toplandıklarını söyleyen Büyükekşi, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'yle yaptığımız toplantıda 3-4 Mart tarihleri arasında ligleri başlatma kararı almıştık. Bugün de aynı şekilde 2. ve 3. liglerin, 3-4 ya da 4-5 Mart tarihleri arasında başlamasında mutabık kaldık. Ligden çekilmek isteyen kulüplerimiz var. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ligden çekildi. İskenderunspor'un herhangi bir talebi olmadı. 2. Lig Beyaz Grup'tan Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler lige devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"OHAL İLAN EDİLEN 10 İLİN TALEPLERİNİ ONAYLADIK"

OHAL ilan edilen bölgelerin dışında kalan ekiplerden Niğde Anadolu FK, Sivas Belediyespor ve Tarsus İdman Yurdu'nun da ligden çekilme talepleri olduğunu dile getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu takımların taleplerini olumlu karşılamadıklarını ve reddettiklerini ifade etti.