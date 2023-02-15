Deprem ortak yayında kimler var, hangi diziler ve oyuncular olacak? 15 Şubat ortak yayında toplam kaç ünlü bulunacak, katılacaklar belli oldu mu?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası TV kanalları 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ortak yayın yapma kararı aldı. Ortak yayında yer alacak ünlü isimler merak edildi. Konu hakkında Birsen Altuntaş'tan yeni açıklama geldi. Peki, Deprem ortak yayında kimler var, hangi diziler ve oyuncular olacak? 15 Şubat ortak yayında toplam kaç ünlü bulunacak, katılacaklar belli oldu mu? İşte detaylar...
Ortak yayına çok az bir süre kala vatandaşlar programa hangi ünlüler katılacak merak etti. Peki, Deprem ortak yayında kimler var, hangi diziler ve oyuncular olacak? 15 Şubat ortak yayında toplam kaç ünlü bulunacak, katılacaklar belli oldu mu? Deprem ortak yayında Yalı Çapkını oyuncuları olacak mı? Ortak yayında Ferit ve Seyran var mı? Ortak yayında Kuruluş Osman dizi oyuncuları olacak mı? Ortak yayında Gönül Dağı, Aile, Ömer, Sıfırıncı Gün, Tuzak, Yasak Elma vb. tüm dizilerin oyuncuları yer alacak mı? İşte ayrıntılar...
Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.
Twitter AFAD'dan yapılan paylaşım:
@rtukkurumsal koordinasyonunda ulusal, bölgesel ve yerel TV ve radyo yayıncılarının katılımıyla düzenlenen #TürkiyeTekYürek Kampanyası, aynı gün ve saatte, tüm kanallarda...
Ortak yayın ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8 kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanallardan ortak yayını seyredebilirsiniz.
Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam gibi dizilerin oyuncuları bağış için program düzenleyecek. Normalde ilk başta Star TV ve Show TV ortak yayını olacaktı. Fakat sonradan diğer tüm kanallar da ortak yayına katılacağını duyurdu. Bundan dolayı dizi oyuncuları bugünkü ortak yayında olacak mı olmayacak mı net bir bilgi bulunmuyor.
Birsen Altuntaş'ın yeni haberine göre ortak yayında birçok dizi oyuncusu ve ünlü isimler yer alacak.
Ortak yayında yer alacak bazı oyuncular şu şekilde:
- Hülya Avşar
- Murat Yıldırım
- Deniz Baysal
- Kıvanç Tatlıtuğ
- Serenay Sarıkaya
- Burak Özçivit
- Nurgül Yeşilçay,
- Erkan Petekkaya
- Engin Altan Düzyatan
- Hadise
- Afra Saraçoğlu
- Mert Ramazan Demir
- Diren Polatoğulları
- Eda Ece
- Beyza Şekerci
- Burak Deniz
- Esra Erol
- Müge Anlı
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ve daha birçok ismin ortak yayına katılacağı bildirildi.
Ortak yayına katılacak diziler ve oyuncuları şöyle:
- Yalı Çapkını oyuncuları
- Ömer oyuncuları
- Çöp Adam oyuncuları
- Aile oyuncuları
- Kuruluş Osman oyuncuları
- Yasak Elma oyuncuları
- EGO oyuncuları
- Kardeşlerim oyuncuları
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ve daha birçok dizinin oyuncuları programda yer alacaktır.