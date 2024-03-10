DEM Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Eskişehir Tepebaşı adayı Elif Aslan kimdir?

Dem Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Eskişehir Tepebaşı adayı Elif Aslan kimdir?

DEM PARTİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ADAYI ELİF ASLAN KİMDİR?

Elif Aslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Eskişehir Tepebaşı adayı Elif Aslan işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz