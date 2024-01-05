Deliryum nedir? Deliryum belirtileri neler?

Deliryum, genellikle bir tıbbi durum, ilaç zehirlenmesi veya alkol ve uyuşturucu kullanımı sonucunda ortaya çıkan ani bilinç kaybı ve zihinsel değişikliklerle karakterize bir durumdur. Genellikle geçicidir ve tedavi edilebilir. Ancak, ciddiye alınmalı ve hızla tedavi edilmelidir çünkü bazen yaşamı tehdit edebilir. Deliryumun belirtileri arasında hızlı ve genellikle dalgalanan dikkat eksikliği, düşünme ve hafıza sorunları, uykusuzluk, halüsinasyonlar ve karışıklık bulunur.

DELİRYUM NEDİR?

Deliryum, genellikle ani başlayan ve hızlı bir şekilde değişen bir bilişsel bozukluk durumudur. Kişinin dikkati, bilincinin netliği ve bilişsel işlevleri bozulur. Bu durum, kişinin gerçeklikten uzaklaşmasına, karışıklık yaşamasına ve düzensiz düşüncelere sahip olmasına neden olabilir.

DELİRYUM BELİRTİLERİ

Bilinç Bozukluğu: Zihinsel bulanıklık, kişinin çevresine ve olaylara karşı net bir farkındalık kaybını içerir.

Duygusal Dalgalanmalar: Huzursuzluk, korku, şüphe ve hatta öfke gibi duygusal dalgalanmalar görülebilir.

Halüsinasyonlar: Gerçekte olmayan şeyleri görmek, duymak, hissetmek veya koklamak gibi algısal bozukluklar yaşanabilir.

Hafıza Kaybı: Kısa süreli hafıza kaybı ve geçmiş olayları hatırlamada zorluk yaşanabilir.

Motor Huzursuzluklar : El titremeleri, vücut sallantıları veya motor becerilerde koordinasyon kaybı görülebilir.

Sözel Olmayan İletişim Sorunları: Dil ve iletişim bozuklukları, konuşma güçlükleri ve anlam bozuklukları meydana gelebilir.

DELİRYUM NEDEN OLUR?

İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçların yan etkileri, deliryuma neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Yüksek ateş veya ciddi enfeksiyonlar deliryuma yol açabilir.

Yanlış Doz veya İlaç Toksisitesi: Yanlış doz alımı veya ilaç zehirlenmesi durumunda deliryum gelişebilir.

Elektrolit Denge Bozuklukları: Vücuttaki elektrolit dengesizlikleri, özellikle sodyum ve potasyum seviyelerindeki anormallikler, deliryuma neden olabilir.

Dehidrasyon: Aşırı su kaybı, beyin fonksiyonlarını etkileyerek deliryuma sebep olabilir.

DELİRYUM TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Altta Yatan Sorunların Tedavisi: Deliryumun nedenlerini belirleyip tedavi etmek önemlidir.

İlaçlar: Belirtileri yönetmek için uygun ilaçlar kullanılabilir.

Çevresel Desteğin Sağlanması: Hasta için sakin bir ortam sağlamak, aile ve sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan destek önemlidir.