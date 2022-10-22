Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz Instagram hesabından Danla Bilic ile paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından ikilinin ilişkileri merak konusu oldu. Peki, Danla Bilic Kerimcan Durmaz barıştı mı? Kerimcan Durmaz Danla Bilic neden küsmüştü? İşte detaylar...

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin yeniden barışıp barışmadıkları merak konusu oldu. Paylaşımın ardından ikilinin ilişkisi araştırılmaya başlandı. Peki, Danla Bilic Kerimcan Durmaz barıştı mı? Kerimcan Durmaz Danla Bilic neden küstü? Detaylar haberimizde...

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekanda cinsel yönelimi nedeniyle şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir. Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir. COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan: Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz? sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Yakın dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı. Bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020 tarihinde ilk single'ı Peşimde'nin kapağını Instagram üzerinden yayınladı. Şu an YouTube üzerinden videolu içerikler üretmeye devam ediyor

Kerimcan Durmaz 2 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2015'ten itibaren Periscope ve Snapchat'te yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de ün kazanarak bir internet ünlüsü hâline geldi. 2021 yılında Peşimde adlı şarkısını çıkardı.

DANLA BİLİC KERİMCAN DURMAZ BARIŞTI MI?

Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Zeynep Bastık konserinde Danla Bilic ile dans ederken video paylaşan Durmaz, "Yeter bu ayrılık" ifadelerini kullandı.

KERİMCAN DURMAZ DANLA BİLİC NEDEN KÜSTÜ?

Kerimcan Durmaz katıldığı bir canlı yayında Danla Bilic ile neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı: "Birkaç kez Danla Bilic'in kanalına video çektik. Çok sevildi, 10 milyon izlendi. Danla her istediğinde ben hep kanalına gittim. Ama ben Danla'yı kanalıma çağırınca 'Menajerimle görüşmem gerekiyor' dedi ve sonra haber vermedi. Ben de sinirlenip takipten çıktım"