Cuma günü hangi diziler var? 29 Nisan cuma akşamı hangi dizler var? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cuma günü hangi diziler var? 29 Nisan cuma akşamı hangi dizler var?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Cuma günü hangi diziler var? 29 Nisan cuma akşamı hangi dizler var?

29 Nisan 2022 Cuma TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 29 Nisan 2022 Cuma akşamı dizileri

Cuma günü hangi diziler var sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam tv'de neler var, 29 Nisan 2022 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 29 Nisan 2022 Cuma TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 29 Nisan 2022 Cuma akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 NİSAN 2022 CUMA tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ProgramSaatKanal
İyilik20:00 FOX TV
Aziz20:00 SHOW TV
Kaderimin Oyunu20:00 STAR TV
Survivor All Star 202220:00 TV8
Yalnız Kurt20:20 ATV
Kasaba Doktoru20:20 TRT 1
İyilik22:30 FOX TV

Haberler.com - Gündem

Cuma, Gündem, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title