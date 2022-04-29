Cuma günü hangi diziler var? 29 Nisan cuma akşamı hangi dizler var?

Cuma günü hangi diziler var sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam tv'de neler var, 29 Nisan 2022 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 29 Nisan 2022 Cuma TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 29 Nisan 2022 Cuma akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 NİSAN 2022 CUMA tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

Program Saat Kanal İyilik 20:00 Aziz 20:00 Kaderimin Oyunu 20:00 Survivor All Star 2022 20:00 Yalnız Kurt 20:20 Kasaba Doktoru 20:20 İyilik 22:30

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