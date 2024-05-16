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Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

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Türkiye kadın millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. Peki, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

Filenin Sultanları, 2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 Kupa birden kazanmıştır. Peki, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

TÜRKİYE BAYAN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında Antalya'da mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

Türkiye Bayan Voleybol Milli Takım kadrosu ve instagram hesapları ne?

Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımı İnstagram hesabı için TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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