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Eda Erdem neden yok, sakat mı? Türkiye Voleybol Bayan Milli Takımı'nda Eda kadroda yok mu?

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"Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Peki, Eda Erdem neden yok?

"Filenin Sultanları"nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Organizasyonda ikinci maç ise 16 Mayıs Perşembe günü Hollanda ile olacak. Türkiye Voleybol Bayan Milli Takımı'nda Eda kadroda yok mu?

TÜRKİYE VOLEYBOL BAYAN MİLLİ TAKIMI'NDA EDA KADRODA YOK MU?

Pasörler : Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları : Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler : Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar : Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın, sakatlığı nedeniyle ilk hafta kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Eda Erdem Voleybol Hollanda Türkiye Gündem Spor Haberler

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