Eda Erdem neden yok, sakat mı? Türkiye Voleybol Bayan Milli Takımı'nda Eda kadroda yok mu?
"Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Peki, Eda Erdem neden yok?
"Filenin Sultanları"nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Organizasyonda ikinci maç ise 16 Mayıs Perşembe günü Hollanda ile olacak. Türkiye Voleybol Bayan Milli Takımı'nda Eda kadroda yok mu?
TÜRKİYE VOLEYBOL BAYAN MİLLİ TAKIMI'NDA EDA KADRODA YOK MU?
Pasörler : Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör çaprazları : Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler : Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık
Liberolar : Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın, sakatlığı nedeniyle ilk hafta kadrosunda yer almadığı öğrenildi.