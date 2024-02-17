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CANLI İZLE! ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR? Canlı anlatım

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CANLI ANLATIM! ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR? Spor severlerin merakla beklediği Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı, canlı yayın bilgileri açıklandı. Fenerbahçe'nin deplasman mücadelesi olan maçı izlemek isteyen taraftarlar, yayın detaylarını araştırıyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19:00'da başladı.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı anlatım! Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Bein- Sports 1'de yayınlanmaktadır.

CANLI ANLATIM

  • 48' İlk yarı bitti. Rizespor devre arasına 1-0 önde girdi.
  • 26' Çaykur Rizespor Martin Minchev'in golüyle 1-0 öne geçti.
  • 19' Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu Fenerbahçe'nin taç atışı esnasında dışarıdan sahaya ikinci topu gönderdiği için sarı kart ile cezalandırıldı.
  • 13' Rizespor'da Muammer önceki pozisyonda Szymsndki'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

CANLI İZLE! ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR? Canlı anlatımDiziliş

LİG SIRALAMASI

CANLI İZLE! ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?Lig Sıralaması

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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