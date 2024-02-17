CANLI İZLE! ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR? Canlı anlatım

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı anlatım! Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı Bein- Sports 1'de yayınlanmaktadır.

CANLI ANLATIM

48' İlk yarı bitti. Rizespor devre arasına 1-0 önde girdi.

26' Çaykur Rizespor Martin Minchev'in golüyle 1-0 öne geçti.

19' Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu Fenerbahçe'nin taç atışı esnasında dışarıdan sahaya ikinci topu gönderdiği için sarı kart ile cezalandırıldı.

13' Rizespor'da Muammer önceki pozisyonda Szymsndki'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Diziliş

LİG SIRALAMASI

Lig Sıralaması