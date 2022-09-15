Camdaki Kız 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 49. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 49. fragman ne zaman çıkar?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 48. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 49. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 49. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

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CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü yeni bölümün ardından 49. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 47. Bölüm sezon finalinde Nalan, Sedat'ın ihanetinin ardından Hayri'yle öpüşüyor. 16 Haziran Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 47. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 47. Bölüm full izle! Camdaki Kız sezon finalinde neler oldu? Camdaki Kız son bölümde Muzo ve Pera'nın düğün günü ortalık fena karıştı!

Cana'nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana'yı yüzleşmek için konağa getirir. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen herkes sonuna kadar inkar eder. Nalan, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin devam ettiğini ve Cana'nın Sedat'tan bebek beklediğine artık emindir. Ancak Nalan'ın tüm ısrarları karşısında herkes durumu inkar eder. Nalan, dayanamaz ve konağı ayağa kaldırır. Cana, Hayri ve Nalan arasında büyük bir enerji olduğunun farkındadır. Konaktaki gergin gecenin ardından Cana'yı evine bırakan Hayri, istemeden de olsa büyük bir itirafı duyar.

Koroğlu Ailesi'nin sahte mutluluklarına artık inanmadığını belli eden Nalan, Billur'u görünce dertleşiyor. Bu sırada alkolü fazla kaçıran Nalan, sarhoş oluyor. Çevresindeki herkesin sahte mutluluk içinde olduğuna artık inanmayan zavallı kadın düşündüklerini de paylaşmaktan çekinmiyor. Muzo ve Pera'nın düğününe davetsiz katılan Cana, başına geleceklerden habersiz Feride'yle konuşmaya devam eder. Bu sırada Alp'in gelmesi herkesi şoke eder. Cana'nın Sedat'tan hamile olduğunu bilen Alp, Sedat'ı tahrik eden sözler söyleyerek bağırır. Cana ve Selen, Sedat'ın elinden Alp'in kurtarmaya çalışır. Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar. Nalan, duygularını tüm şeffaflığıyla Hayri'ye anlatır ve yakaladığı cesaretle Hayri'yi öper.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 48. Bölüm Fragmanı - 3 - YENİ SEZON yayında! Nalan'ın sırrı ortaya mı çıkıyor?

Cezaevinde olan Sedat zor günler geçirmektedir. Kendisine destek ararken hüsrana uğrar. Başta Rafet olmak üzere herkes Sedat'a o malum soruyu sorar. Nalan ise Hayri ile gün geçtikçe daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu Feride 'nin dikkatini çekerken asıl sürpriz bir isim tarafından Nalan zor durumda bırakılır. Nalan'a gelen bir not tüm olayların seyrini değiştirecektir.

Camdaki Kız yeni sezonuyla perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.