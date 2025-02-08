BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Şubat Cumartesi bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu özellikle Trendyol 1. Lig, Süper Lig ve Avrupa liglerini yakından takip eden taraftarların gündeminde. Kritik maçların oynanacağı bu günde, saatler ve yayın kanalları da kısa süre içerisinde merak konusu haline geldi. Peki, bugün maç var mı? 8 Şubat Cumartesi hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte, detaylar…
Hafta sonu futbol heyecanı kaldığı yerden devam ederken 8 Şubat Cumartesi günü hangi maçların oynanacağı ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Futbolseverler 8 Şubat Cumartesi günü hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için gün boyu yayın akışını takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, nerede yayınlanacak? İşte 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri:
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Hem Trendyol 1. Lig hem de Süper Lig'de kritik karşılaşmaların yer aldığı 8 Şubat tarihinde Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçı günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Aynı zamanda İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da önemli müsabakalar oynanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
8 Şubat 2025 Cumartesi SÜPER LİG Maç Programı:
19:00 Sivasspor- Beşiktaş (beIN Sports 1)
8 Şubat 2025 Cumartesi 1. LİG Maç Programı:
13:30 Iğdır FK- Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurum FK (TRT Spor)
16:00 Adanaspor- Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Amed SK (TRT Spor)
8 Şubat 2025 Cumartesi LALİGA Maç Programı:
16:00 Celta Vigo - Real Betis
18:15 Athletic Bilbao - Girona
20:30 Las Palmas - Villarreal
23:00 Real Madrid - Atletico Madrid
8 Şubat 2025 Cumartesi BUNDESLİGA Maç Programı:
17:30 Hoffenheim - Union Berlin
17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart
17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Augsburg
17:30 Freiburg - Heidenheim
20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt
8 Şubat 2025 Cumartesi SERİE A Maç Programı:
17:00 Hellas Verona - Atalanta
20:00 Empoli - Milan
22:45 Torino - Genoa
8 Şubat 2025 Cumartesi LİGUE 1 Maç Programı:
19:00 Nice - Lens
21:00 Lille - Le Havre
23:05 Saint-Etienne - Rennes