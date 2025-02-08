BUGÜN MAÇ VAR MI? 8 Şubat Cumartesi bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?

Hafta sonu futbol heyecanı kaldığı yerden devam ederken 8 Şubat Cumartesi günü hangi maçların oynanacağı ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Futbolseverler 8 Şubat Cumartesi günü hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için gün boyu yayın akışını takip ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, nerede yayınlanacak? İşte 8 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri:

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Hem Trendyol 1. Lig hem de Süper Lig'de kritik karşılaşmaların yer aldığı 8 Şubat tarihinde Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçı günün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Aynı zamanda İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da önemli müsabakalar oynanacak.

SüperLig maç

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

8 Şubat 2025 Cumartesi SÜPER LİG Maç Programı:

19:00 Sivasspor- Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig maçları

8 Şubat 2025 Cumartesi 1. LİG Maç Programı:

13:30 Iğdır FK- Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Yeni Malatyaspor - Erzurum FK (TRT Spor)

16:00 Adanaspor- Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)

19:00 Kocaelispor - Amed SK (TRT Spor)

LaLiga maç programı

8 Şubat 2025 Cumartesi LALİGA Maç Programı:

16:00 Celta Vigo - Real Betis

18:15 Athletic Bilbao - Girona

20:30 Las Palmas - Villarreal

23:00 Real Madrid - Atletico Madrid

Bugün maç var mı

8 Şubat 2025 Cumartesi BUNDESLİGA Maç Programı:

17:30 Hoffenheim - Union Berlin

17:30 Borussia Dortmund - Stuttgart

17:30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen

17:30 Mainz 05 - Augsburg

17:30 Freiburg - Heidenheim

20:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

8 Şubat maç programı

8 Şubat 2025 Cumartesi SERİE A Maç Programı:

17:00 Hellas Verona - Atalanta

20:00 Empoli - Milan

22:45 Torino - Genoa

Bugün hangi maçlar var

8 Şubat 2025 Cumartesi LİGUE 1 Maç Programı:

19:00 Nice - Lens

21:00 Lille - Le Havre

23:05 Saint-Etienne - Rennes

Maç programı