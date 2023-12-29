Bugün derbi mi var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler, 29 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün derbi mi var? Bugün hangi takımın maçı, derbisi var? 29 Aralık Cuma günü oynanacak derbi hangisi?

BUGÜN DERBİ Mİ VAR?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak karşılamayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Taraftarların heyecanla beklediği derbi öncesi iki dev kulübün sahaya süreceği muhtemel 11'ler de belli oldu. Buna göre bugün oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bulunuyor.

5 GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bu akşam bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek. Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.